ARCHIV - Steht vor einem Wechsel in die USA: Victor Pálsson. Foto: Tim Rehbein/dpa FOTO: Tim Rehbein up-down up-down Transfermarkt Schalker Pálsson vor Wechsel in die USA Von dpa | 24.07.2022, 14:27 Uhr

Beim FC Schalke 04 bahnt sich der Abschied von Victor Pálsson an. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, Leistungsträger und Vize-Kapitän in der Aufstiegssaison, steht vor einem Wechsel in die USA.