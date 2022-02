Karlsruher SC - FC Schalke 04 FOTO: Uli Deck Fussball Schalke verpasst Sprung in Aufstiegszone: Remis in Karlsruhe Von dpa | 26.02.2022, 15:55 Uhr | Update vor 12 Min.

Der FC Schalke 04 hat den Sprung in die Aufstiegszone der 2. Fußball-Liga verpasst. Der Bundesliga-Absteiger kam am Samstag in einem intensiven und spannenden Spiel nicht über ein 1:1 (1:1) beim Karlsruher SC hinaus. Die Gelsenkirchener, die wie angekündigt ohne den Schriftzug ihres umstrittenen russischen Sponsors Gazprom auf den Trikots aufliefen, gingen durch den 16. Saisontreffer von Stürmer Simon Terodde in Führung (27. Minute). Kyoung-Rok Choi (34.) glich für den KSC vor 15.000 Zuschauern aus.