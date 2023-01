Serge Gnabry Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down FC Bayern München Salihamidzic rügt Gnabry nach Paris-Trip: „Amateurhaft“ Von dpa | 25.01.2023, 00:15 Uhr

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry für seinen Ausflug nach Paris zu einer Modemesse mitten in einer Englischen Bundesliga-Woche scharf kritisiert. Der Münchner Profi wird dafür am Mittwoch zum Rapport beim Sportchef antreten müssen. „Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag. Das ist nicht Bayern München, irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat“, sagte Salihamidzic nach dem 1:1 des Tabellenführers gegen den 1. FC Köln.