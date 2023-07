Marcel Sabitzer Foto: Expa/Reinhard Eisenbauer/APA/dpa up-down up-down Bundesliga Sabitzer: Bei Borussia Dortmund „angreifen und Spaß haben“ Von dpa | 27.07.2023, 02:35 Uhr | Update vor 14 Min.

Vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund in zwölf Stunden: Marcel Sabitzer ist überzeugt von seinem neuen Club. Beim Vize-Meister möchte er wieder zeigen, was ihn in Leipzig wertvoll gemacht hat.