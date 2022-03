Fußball FOTO: Uli Deck Bayer Leverkusen Rückkehr von Andrich und Bellarabi gegen Köln möglich Von dpa | 11.03.2022, 14:40 Uhr | Update vor 32 Min.

Bayer Leverkusen hofft für das Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Köln auf die Rückkehr von Mittelfeldspieler Robert Andrich und Offensivmann Karim Bellarabi. „Alle drei haben das ganze Training mitgemacht“, sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag und schloss dabei auch Kerem Demirbay mit ein. Demirbay hatte bei der 2:3-Niederlage in der Europa League bei Atalanta Bergamo am Donnerstagabend gesperrt gefehlt, Andrich und Bellarabi, weil sie angeschlagen waren.