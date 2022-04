Jens Härtel FOTO: Uwe Anspach 2. Bundesliga Rostock zuversichtlich nach Düsseldorf: Malone gesperrt Von dpa | 08.04.2022, 09:17 Uhr | Update vor 16 Min.

Aufsteiger FC Hansa Rostock kann am heutigen Abend (18.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga praktisch schon perfekt machen. Bei einem Sieg hätte die Elf von Trainer Jens Härtel jene 40 Punkte auf dem Konto, die in der Regel zum Nichtabstieg reichen. „Freitagabend-Spiele unter Flutlicht sind das Beste. Vor allem, wenn wir sie gewinnen“, sagte Härtel. Hansa hat die vergangenen vier Ligaspiele alle gewonnen.