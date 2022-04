VfL Wolfsburg FOTO: Silas Stein DFB-Pokal Roord trifft zweimal: Wolfsburgs Frauen werfen Bayern raus Von dpa | 17.04.2022, 14:47 Uhr | Update vor 42 Min.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben dem FC Bayern die letzte Titelchance geraubt und ihre Aussicht auf das Triple gewahrt. Das Team von Trainer Tommy Stroot gewann am Sonntag das DFB-Pokal-Halbfinale in München mit 3:1 (1:0). Im Endspiel am 28. Mai trifft der Cup-Verteidiger auf den Sieger der Montagspartie (18.30 Uhr/Sky) zwischen Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam.