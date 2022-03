Cristiano Ronaldo FOTO: Isabel Infantes Playoffs für Katar Ronaldo, Ibrahimovic, Kuntz und Co.: Bangen um die WM Von dpa | 24.03.2022, 05:06 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Donnerstagabend stehen die ersten Duelle um die letzten Tickets für die WM in Katar an. Es geht um große Namen wie Ronaldo oder Ibrahimovic, zudem stehen zwei Nationaltrainer unter Erfolgsdruck.