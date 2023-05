Das Spiel in der Freizeitliga Nordvorpommern wurde am Mittwoch abgebrochen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball-Freizeitliga in MV Tragischer Fall: 33-jähriger Fußballer bricht zusammen und stirbt Von Tommy Bastian | 11.05.2023, 19:15 Uhr

Zum tragischen Fall kam es am Mittwoch in der Freizeitliga in Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 33-jähriger Fußballer der SG Einheit Kenz ist am Spielfeldrand zusammengebrochen, wurde vor Ort reanimiert und ist später verstorben.