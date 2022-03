Simon Rhein FOTO: Robert Michael 2. Bundesliga Rhein wieder fit: Rostock gegen Kiel in Bestbesetzung Von dpa | 09.03.2022, 13:02 Uhr | Update vor 51 Min.

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im heimischen Ostseestadion aller Voraussicht nach in Bestbesetzung in das Nordderby gegen Holstein Kiel gehen. Mittelfeldspieler Simon Rhein hat seine Erkrankung, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause gezwungen hat, auskuriert und wieder den Anschluss geschafft. Ob der Defensivmann allerdings von Beginn an spielen wird, ließ Trainer Jens Härtel offen. „Er ist eine Option für den Kader“, sagte der 52-Jährige am Mittwoch in Rostock.