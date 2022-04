Ruben Vargas FOTO: Matthias Balk Bundesliga Reuter zu angeblichem Interesse an Vargas: „Liegt nix vor“ Von dpa | 07.04.2022, 23:24 Uhr | Update vor 55 Min.

Augsburgs Manager Stefan Reuter weiß nichts von einem angeblichen Interesse des VfL Wolfsburg am Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas. „Mir liegt nix vor“, sagte Reuter nach dem 2:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 am Mittwochabend, „von daher werden wir uns damit definitiv nicht beschäftigen.“