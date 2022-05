Das ausverkaufte Olympiastadion in Berlin. FOTO: dpa/Soeren Stache Reporter unterwegs Warum das DFB-Pokalfinale einfach nach Berlin gehört Eine Kolumne von Malte Schlaack | 22.05.2022, 20:47 Uhr

Viel konnte der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf in seiner kurzen Amtszeit noch nicht bewirken oder umsetzen. In Berlin übergab er jetzt immerhin schon mal den Pokal – und kündigte an, dass das Finale auch weiterhin dort stattfinden müsse. Unserem Kolumnisten Malte Schlaack gefällt das.