VfL Wolfsburg - FC Augsburg Foto: David Inderlied/dpa 26. Spieltag Remis zwischen Wolfsburg und Augsburg Von dpa | 01.04.2023, 17:38 Uhr

Was für eine Woche für Mergim Berisha und Felix Nmecha. Erst feiern beide ihr Debüt in der Nationalmannschaft, dann treffen sie beim Aufeinandertreffen in der Liga.