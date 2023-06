Sebastian Hoeneß Foto: Torsten Silz/dpa up-down up-down Bundesliga Relegation: VfB-Coach Hoeneß auf der Suche nach der Mischung Von dpa | 01.06.2023, 05:31 Uhr

Trainer Sebastian Hoeneß spürt vor dem Hinspiel des VfB Stuttgart in der Relegation gegen den Hamburger SV eine besondere Drucksituation bei sich und seiner Mannschaft. „Das ist doch klar, es geht um viel“, sagte er am Tag vor dem Duell am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky). „Ich möchte, so wie der ganze Club und die Spieler, in der Liga bleiben.“