Regenbogenbinde Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Frauen-Nationalmannschaft Regenbogenfarbe im Herzen und am Arm, aber nicht bei WM Von dpa | 29.03.2023, 13:08 Uhr

Eine Dauerdebatte wie in Katar um die Spielführerbinde in Regenbogenfarben will sich die FIFA bei der Frauen-WM ersparen. Das deutsche Frauen-Team bleibt aber außerhalb des Turniers konsequent.