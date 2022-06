ARCHIV - Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller 2. Bundesliga Regelverstöße: Braunschweig arbeitet Aufstieg auf Von dpa | 01.06.2022, 13:51 Uhr

Der Kater nach der Aufstiegsfeier hält länger an: Eintracht Braunschweig hat Regelverstöße rund um den Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga aufgearbeitet. In einer Stellungnahme äußerte sich der Club zu der Bedrohung von Ordnern, brennenden Bannern und dem Diebstahl von Stadionequipment bei der Partie gegen Viktoria Köln (0:1) in dessen Folge der Aufstieg gefeiert wurde.