2. Liga Rechenschieber: Wer wird der zweite Aufsteiger? Von dpa | 15.05.2022, 05:33 Uhr

Am letzten Spieltag der 2. Liga können noch drei Teams den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schaffen. Gesucht wird auch der Gegner von Hertha BSC in der Relegation.