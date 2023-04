RB-Sportvorstand Max Eberl Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Bundesliga RB-Sportchef Eberl: „Ambitionierte Wochen vor uns“ Von dpa | 30.04.2023, 05:41 Uhr

Zweimal in Freiburg - danach ist es für RB Leipzig vielleicht schon klarer, wohin die Reise in dieser Saison geht. Der Sportchef nimmt die Profis in die Pflicht.