Marcel Rapp FOTO: Thomas Frey Trainer Holstein Kiel Rapp zuversichtlich: Serie gegen den HSV wird halten Von dpa | 08.04.2022, 21:53 Uhr

Mit Konsequenz und gutem Zweikampfverhalten will Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den Hamburger SV bestehen. „Der HSV wird sehr spieldominant auftreten. Wir müssen ihm die Tiefe nehmen“, sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Freitag. So sollen die gefährlichen Vorstöße der schnellen Hamburger Spieler wie Sonny Kittel und Bakery Jatta schon im Keim erstickt oder durch intelligentes Stellungsspiel verhindert werden.