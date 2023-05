Maxim Choupo-Moting Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Bundesliga Rätsel Choupo-Moting: Bayern-Comeback wird „eng“ Von dpa | 06.05.2023, 05:09 Uhr

Was ist los mit dem rechten Knie von Choupo-Moting? Der Torjäger wird den Bayern auch in Bremen fehlen. Thomas Tuchel tut sich schwer mit Prognosen, weiß aber genau, was seinem Team fehlt.