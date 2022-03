Fußball FOTO: Uwe Anspach 2. Bundesliga Profi Kyereh bei WM - Lawrence und Irvine hoffen noch Von dpa | 30.03.2022, 13:58 Uhr | Update vor 2 Std.

Daniel-Kofi Kyereh kehrt mit Rückenwind nach Hamburg zurück. Der ghanaische Fußball-Profi des Zweitliga-Tabellenführers FC St. Pauli hat sich mit der Nationalmannschaft seines Landes für die WM in Katar qualifiziert. Dafür reichte dem Team am Dienstagabend ein 1:1 in Nigeria (Hinspiel 0:0). Kyereh wurde in der zweiten Halbzeit eingesetzt.