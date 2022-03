Lukas Kwasniok FOTO: Friso Gentsch Corona Positiver Test: Trainer Kwasniok muss in Quarantäne Von dpa | 22.03.2022, 12:31 Uhr | Update vor 40 Min.

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne und wird somit mindestens die Trainingseinheiten in dieser Woche nicht leiten können. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Wegen der Länderspiel-Pause könnte es jedoch sein, dass Kwasniok kein Spiel verpasst. Die nächste Partie gegen den Hamburger SV findet erst am 2. April statt.