Afeez Aremu FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga Positiver Corona-Test: Aremu in häuslicher Quarantäne Von dpa | 10.03.2022, 16:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Mittelfeldakteur Afeez Aremu vom FC St. Pauli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Kiezclub dazu am Donnerstag mitteilte, hatte ein Schnelltest am Vormittag einen positiven Befund ergeben, den ein PCR-Test am Nachmittag bestätigt habe. Der 22 Jahre alte Defensivstratege des Fußball-Zweitligisten hatte nach dem vorläufigen Befund bereits nicht mehr mit der Mannschaft trainiert, sondern sich in häusliche Quarantäne begeben.