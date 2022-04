Alexandra Popp FOTO: Sebastian Gollnow Champions League Popp kritisiert Vermarktung im deutschen Frauen-Fußball Von dpa | 20.04.2022, 05:55 Uhr | Update vor 39 Min.

Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp freut sich sehr auf die erwartete Rekordkulisse beim Champions-League-Halbfinale des VfL Wolfsburg in Barcelona. 98.000 Zuschauer werden für das Spiel am Freitag im Camp Nou erwartet. „Das wird Wahnsinn! Wir dürfen dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das ist sehr geil!“, sagte die Stürmerin der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Mein Traum war es immer, einmal in Dortmund vor 80.000 zu spielen. Daran, dass das Camp Nou mal voll sein könnte, hatte ich niemals gedacht.“