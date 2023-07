Alexandra Popp Foto: Michael Memmler/Eibner-Pressefoto/dpa up-down up-down DFB-Frauen Popp beschäftigt sich nicht mit Zukunft im DFB-Team Von dpa | 19.07.2023, 10:45 Uhr | Update vor 22 Min.

Torjägerin Alexandra Popp will sich derzeit nicht mit ihrer Zukunft in der Frauenfußball-Nationalmannschaft beschäftigen. „Ich stehe gerade vor der Weltmeisterschaft, die noch nicht einmal begonnen hat. Da schon über das Karriereende zu sprechen - da habe ich gerade gar keine Lust drauf“, sagte die Kapitänin der DFB-Auswahl im deutschen WM-Quartier in Wyong.