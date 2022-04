Blaulicht FOTO: Carsten Rehder Fanausschreitungen Polizei entfernt Schweinsköpfe vor Spiel gegen St. Pauli Von dpa | 02.04.2022, 14:53 Uhr | Update vor 47 Min.

Fünf Schweinsköpfe und ein Graffito mit den Worten „St. Pauli Schweine“ haben Unbekannte vor dem Spiel von Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli an einer Wildbrücke über der A20 angebracht. Zudem seien in Rostock weitere Graffiti entdeckt worden, die sich gegen Fans des Hamburger Fußball-Zweitligisten richteten, sagte eine Sprecherin der Polizei wenige Stunden vor Anpfiff der Partie am Samstag.