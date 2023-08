Bundesliga Polizei bestätigt versehentlichen Schuss aus Dienstwaffe Von dpa | 20.08.2023, 00:45 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down

Am Rande des Fußballspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach (4:4) in der Bundesliga hat ein Polizeibeamter mit einer Dienstwaffe einen ersten Erkenntnissen zufolge unbeabsichtigten Schuss abgegeben. Das gab das Polizeipräsidium Schwaben Nord in einer Pressemitteilung bekannt. Unbeteiligte seien bei dem Vorfall am frühen Abend demnach nicht verletzt worden.