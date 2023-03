Polizei-Appell Foto: Ina Fassbender/dpa up-down up-down Bundesliga Polizei appelliert vor Revierderby an Schalke- und BVB-Fans Von dpa | 10.03.2023, 10:07 Uhr

In einem offenen Brief an die Fans des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund hat die Polizei ein friedliches Verhalten beim Revierderby angemahnt.