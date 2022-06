Fußballfans jubeln im Stadion. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Christian Charisius DFB-Pokal Pokalspiel Bremer SV gegen Schalke findet in Oldenburg statt Von dpa | 15.06.2022, 12:17 Uhr

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Regionalligisten Bremer SV und dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 findet am Sonntag, 31. Juli, um 13.00 Uhr in Oldenburg statt. Das geht aus der zeitgenauen Ansetzung aller Erstrunden-Partien hervor, die der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekanntgab.