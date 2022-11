Gerard Pique Foto: Joan Monfort/AP/dpa up-down up-down Abschied unter Tränen Piqué gewinnt im letzten Spiel mit Barcelona Von dpa | 05.11.2022, 23:42 Uhr

Zum Abschied von Vereinsikone Gerard Piqué hat der FC Barcelona zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Dank Treffern von Ousmane Dembele (48. Minute) und Frenkie de Jong (62.) gewannen die Katalanen am Samstag gegen UD Almeria mit 2:0 (0:0). Mit einem Sieg am Montag bei Rayo Vallecano kann Champions-League-Sieger Real Madrid wieder auf Platz eins zurückkehren.