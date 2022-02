Nils Petersen FOTO: Tom Weller Bundesliga Petersen und die Fußball-Sucht: „Ich möchte spielen“ Von dpa | 20.02.2022, 09:09 Uhr | Update vor 11 Std.

Bei seinem Tor als Startelf-Kicker zündete Nils Petersen so schnell wie sonst als Edeljoker. In der vierten Minute traf der 33 Jahre alte Angreifer mit dem Kopf. Am Ende bejubelte er mit dem SC Freiburg beim 2:1 den ersten Bundesligasieg in Augsburg.