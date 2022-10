Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Französische Meisterschaft Olympique Marseille verliert vor Auswärtsspiel in Frankfurt Von dpa | 23.10.2022, 01:02 Uhr

Olympique Marseille hat vor dem Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Rückschlag in der französischen Meisterschaft hinnehmen müssen. Olympique verlor am Samstagabend das Heimspiel mit 0:1 (0:0) gegen das Überraschungsteam RC Lens. David Costa (78. Minute) erzielte das Tor für Lens, das vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vorrückte. Marseille tritt am Mittwoch bei der Eintracht an.