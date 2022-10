Hansi Flick Foto: Sebastian Gollnow/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Fußball-WM Offiziell: DFB gibt Kader am 10. November bekannt Von dpa | 19.10.2022, 15:38 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader für die Fußball-WM in Katar am 10. November bekannt geben. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund während einer Informationsveranstaltung am Mittwoch in Frankfurt/Main.