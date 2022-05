Schalke-Fans freuen feiern den Aufstieg. Foto: David Inderlied/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: David Inderlied Fußball Oberbürgermeisterin Welge: „Gibt Gelsenkirchen Auftrieb“ Von dpa | 08.05.2022, 11:25 Uhr

Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge erhofft sich vom Aufstieg des FC Schalke 04 einen Aufschwung für die ganze Stadt. „Die Rückkehr in die 1. Bundesliga gibt uns allen in Gelsenkirchen einen starken Auftrieb für die kommenden Aufgaben. Der Aufstieg ist das schöne Ende einer Saison, in der wir alle mitgefiebert, gehofft und gebangt haben. Dieser Stimmung, dieser Euphorie kann man sich nicht entziehen“, sagte die SPD-Politikerin, die das 3:2 gegen den FC St. Pauli am Samstagabend live in der Arena verfolgt hat.