Robert Klauß FOTO: Daniel Löb Fussball Nürnbergs Trainer will gegen Hamburger SV Druck erzeugen Von dpa | 03.03.2022, 15:16 Uhr | Update vor 18 Min.

Der 1. FC Nürnberg will im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mutig auftreten. Gegen den Tabellenvierten sei es entscheidend, „in allen Höhen des Spielfeldes gegen den Ball Druck“ zu erzeugen, um daraus Umschaltmomente zu kreieren, verriet Nürnbergs Trainer Robert Klauß am Donnerstag. Knapp 25.000 Zuschauer werden das Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) laut „Club“ im Max-Morlock-Stadion verfolgen.