30. Spieltag Nullnummer in Mainz: VfB wieder auf Relegationsplatz Von dpa | 16.04.2022, 17:38 Uhr

Ein harmloser VfB Stuttgart hat mit einer Nullnummer am 30. Spieltag wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hergegeben. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo konnte am Samstag in der Partie beim FSV Mainz 05 kaum Chancen herausspielen.