Fußball Norderstedts A-Junioren verpassen Bundesliga-Aufstieg Von dpa | 19.06.2022, 18:29 Uhr

Die A-Junioren des Eintracht Norderstedt haben die Aufstieg in die Fußball-Bundesliga der U19 verpasst. Im Relegations-Rückspiel bei Hertha 03 Zehlendorf in Berlin unterlag das Team am Sonntag deutlich mit 0:5 (0:1). Im Hinspiel in Norderstedt hatten sich beide Mannschaften 0:0 getrennt.