Zweitliga-Gipfel: HSV und Werder spielen um Spitze Von dpa | 27.02.2022, 01:51 Uhr | Update vor 55 Min.

Mehr Spitzenspiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga kaum möglich. Im brisanten Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen geht es am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht nur um das Prestige, sondern auch um die Tabellenführung. In den 24. Spieltag gingen die Bremer als Erster, mit einem Punkt weniger rangierten die Hamburger an zweiter Stelle.