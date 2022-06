Cheftrainer Tim Walter (4.vr) spricht zu den Spielern auf dem Trainingsgelände. Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt 2. Bundesliga Nordduell Braunschweig - HSV findet am Sonntag statt Von dpa | 22.06.2022, 12:16 Uhr

Das Nordduell zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV findet am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison am Sonntag, 17. Juli (13.30 Uhr/Sky) statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der beiden ersten Saisonwochen hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch veröffentlichte. Der FC St. Pauli (gegen den 1. FC Nürnberg) und Holstein Kiel (bei SpVgg Greuther Fürth) müssen zum Auftakt bereits am Samstag, 16. Juli (13.00 Uhr/Sky), ran. Dass Hannover 96 am Freitagabend das Saisoneröffnungsspiel beim 1. FC Kaiserslautern austrägt, war bereits bekannt.