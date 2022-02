Fußball FOTO: Jens Büttner Fussball Niedersachsenduell: Osnabrück empfängt Braunschweig Von dpa | 18.02.2022, 17:06 Uhr | Update vor 8 Std. | 1 Leserkommentar

Im vergangenen Jahr sind sie gemeinsam aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen, nun wollen der VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig nach Möglichkeit zusammen wieder hoch. Doch angesichts der Dominanz des Tabellenführers 1. FC Magdeburg wird es wohl nur einer der niedersächsischen Drittligisten auf direktem Weg zurück in die 2. Liga schaffen. Weshalb dem direkten Duell an der Bremer Brücke in Osnabrück am Samstag (14.00 Uhr/NDR) besondere Bedeutung zukommt.