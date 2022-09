VfL Bochum - SV Werder Bremen Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down 5. Spieltag Niederlage nach Trainer-Wirbel: Bochum unterliegt Bremen Von dpa | 03.09.2022, 17:41 Uhr

Die in der vergangenen Saison so starken Bochumer stecken weiter in einem Tief. Das Team von Trainer Thomas Reis kämpft gegen Aufsteiger Werder Bremen leidenschaftlich, hat vorne aber kein Glück.