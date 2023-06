Neymar Foto: Matthieu Mirville/Zuma Press/dpa up-down up-down Fußball Neymar bekommt Ärger wegen Umweltverstößen auf Anwesen Von dpa | 25.06.2023, 05:00 Uhr

Wegen Verstößen gegen Umweltgesetze auf seinem Grundstück in seiner Heimat Brasilien droht Fußball-Star Neymar eine hohe Geldstrafe. Polizisten und Umweltbeamte des Ortes Mangaratiba hatten Bauarbeiten an einem künstlichen See auf dem Anwesen des Spielers von Paris Saint-Germain am Donnerstag nach einer Inspektion untersagt.