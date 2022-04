Fußball-WM in Katar FOTO: Darko Bandic Deutscher Gegner Neuseeland und Costa Rica am 14. Juni um WM-Ticket Von dpa | 20.04.2022, 13:27 Uhr

Neuseeland und Costa Rica werden am 14. Juni in einem Playoff-Spiel den letzten deutschen Vorrundengegner bei der WM-Endrunde in Katar ermitteln. Der neuseeländische Fußball-Verband teilte den Termin mit, das Spiel findet in Katars Hauptstadt Doha statt.