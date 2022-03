WM 2022 FOTO: Christian Charisius WM-Qualifikation Neuseeland nach Sieg gegen Salomon-Inseln weiter mit Chance Von dpa | 30.03.2022, 21:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Neuseeland hat sich die Chance auf die dritte Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft erhalten. Das Team gewann in Doha das Finale der Ozeanien-Qualifikation für das Championat Ende des Jahres in Katar gegen Außenseiter Salomon-Inseln mit 5:0 (2:0).