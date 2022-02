Niederlage FOTO: Thomas Frey 23. Spieltag Leverkusen hakt Pleite in Mainz ab: Wirft uns nicht um Von dpa | 19.02.2022, 05:50 Uhr | Update vor 13 Std.

Für Bayer Leverkusen endet in Mainz eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen. An das Gefühl der Niederlage will sich der Tabellendritte aber gar nicht erst gewöhnen.