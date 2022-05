ARCHIV - Marco Rose wird nächste Saison nicht mehr Trainer von Dortmund sein. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Rolf Vennenbernd Fussball Neuer Trainer für Dortmund Von dpa | 20.05.2022, 18:21 Uhr

Der Fußballverein Borussia Dortmund bekommt einen neuen Trainer. Denn die Mannschaft hat zuletzt nicht so gut gespielt, wie der Verein das erwartet hat. Deswegen trennt man sich von dem bisherigen Trainer Marco Rose, erklärte der Verein am Freitag. Wer der Nachfolger von Marco Rose wird, hatte Borussia Dortmund am Freitagnachmittag nicht veröffentlicht.