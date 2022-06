Manuel Neuer wird im Tor der DFB-Elf gegen Italien stehen. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Nations League Dr. Neuer gegen Donnarumma: Torwart-Duell der Generationen Von dpa | 13.06.2022, 14:14 Uhr | Update vor 26 Min.

Manuel Neuer denkt nicht an eine Auszeit. Jedes Länderspiel will er bestreiten. Es geht um den Rhythmus, der zum WM-Titel führen soll, meint der Torwart. Gegen Italien steht ein Generationen-Duell an.