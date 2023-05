Jan-Christian Dreesen Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Führungswechsel beim FC Bayern Neuer Bayern-Chef Dreesen: Hatte andere Lebensplanung Von dpa | 28.05.2023, 12:37 Uhr

Dem neuen Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist die Laufzeit seines Vertrags gar nicht so wichtig. Er lässt erkennen, was er anders als Vorgänger Oliver Kahn machen will.