Aufgeregt: Bayern-Spieler Thomas Müller gestikuliert in München. FOTO: IMAGO/O.Behrendt Spätes Gegentor nach Elfmeter Wieder nur Remis - DFB-Team spielt 1:1 gegen England Von Susanne Fetter | 07.06.2022

Auf den ersten Blick war es nicht ungewöhnlich. Doch, wer genau hinsah, erkannte: Hier war etwas anders. Im weißen Trikot der DFB-Frauen trat die Männer-Nationalmannschaft am Dienstag beim 1:1 (0:0) in München gegen England an. Es war das dritte Remis der DFB-Auswahl in Folge.