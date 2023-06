Hansi Flick Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Nationalspieler stärken Bundestrainer: „Absolutes Vertrauen“ Von dpa | 21.06.2023, 00:25 Uhr

Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben sich nach dem dritten Testspiel-Flop vor Bundestrainer Hansi Flick gestellt. „Wir haben absolutes Vertrauen in ihn“, sagte Torwart Marc-André ter Stegen nach dem 0:2 in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Benjamin Henrichs antwortete auf die Frage, ob Flick noch der Richtige sei: „Ja, absolut.“ Emre Can sagte, er sehe „überhaupt“ keine Diskussion über den Bundestrainer.